Ukrainische Luftabwehrkräfte haben 11 russische Angriffsdrohnen zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger haben in der Nacht 11 feindliche Kamikaze-Drohnen zerstört. Darüber berichtete heute Morgen, den 25. Januar, der Pressedienst der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„In der Nacht zum 25. Januar 2024 schlug der Feind 14 Kampfdrohnen des Typs Shahed-136/131 aus dem Gebiet Primorsko-Achtarskaja RF und Kap Chauda – Krim, sowie vier S-300 Flugabwehrlenkraketen aus der Region Belgorod der Russischen Föderation in Richtung Charkow und eine – aus dem besetzten Gebiet Donezk. An der Abwehr des Luftangriffs waren Flugabwehrraketeneinheiten und mobile Schießgruppen der ukrainischen Luftstreitkräfte und Verteidigungskräfte beteiligt. Als Ergebnis der Kampfhandlungen wurden 11 „Shahedin“ in den Regionen Odessa und Mykolajiw zerstört“, heißt es in der Erklärung.