Die ukrainische Luftwaffe hat einen weiteren Angriff feindlicher Drohnen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Luftstreitkräfte Die ukrainischen Streitkräfte haben die Bewegung von Angriffsdrohnen durch die Region Saporischschja auf einem Kurs in Richtung der Region Dnipropetrowsk gemeldet. Darüber berichtete das Militär am Donnerstag, den 5. Oktober, in Telegram.

„Der Luftalarm in der Region Charkiw steht im Zusammenhang mit der Bewegung von Kampfdrohnen vom Typ „Shahed“ in Richtung der Region. Ignorieren Sie die Luftalarmsignale nicht!“, wurde gewarnt.

Außerdem wies das Militär darauf hin, dass die Einwohner von Saporischschja und Dnipro sich in Sicherheit bringen sollten.

Zuvor hatte die Abteilung über den wahrscheinlichen Abschuss feindlicher Drohnen aus dem Gebiet des Übungsplatzes Chauda (Krim) berichtet.

Die Überwachungskanäle berichten ihrerseits über die Bewegung der Drohne in Richtung Pawlohrad.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russische Armee am 3. Oktober 31 Angriffsdrohnen des Typs Shahed und Marschflugkörper des Typs Iskander-K auf das Territorium der Ukraine geschickt hat. Die Verteidigungskräfte haben 30 Luftziele des Feindes zerstört: 29 Drohnen und eine Rakete.

