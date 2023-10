Die ukrainische Rettungssanitäterin Tyra wurde in Deutschland operiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainische Rettungssanitäterin und Freiwillige Yuliya Paevska, mit dem Rufzeichen Tyra, wurde in Deutschland operiert. Am Samstag, den 7. Oktober, berichtete Paevska selbst darüber auf Facebook.

Sie gab an, dass sie an der Wirbelsäule operiert wurde und dass dies nach ihrem Auftritt bei den Spielen der Unbesiegten geschehen ist.

„Endlich bin ich in der Ukraine. Die Spiele der Unbesiegten endeten, wie Sie wissen, in diesem Monat, aber ich musste in Deutschland bleiben, um mich an der Wirbelsäule operieren zu lassen. Sie war erfolgreich und jetzt brauche ich definitiv keine Krücken mehr“, schrieb sie.

Tyra zufolge stehen ihr nun drei Monate Rehabilitation bevor, in denen sie in ihren Bewegungen eingeschränkt sein wird.

Die Sanitäterin fügte hinzu, dass sie nach ihrer Rückkehr in die Ukraine am Warschauer Sicherheitsforum teilnahm, wo über die Zukunft der Ukraine und die aktuelle Lage im Land diskutiert wurde.

Die Streaming-Plattform Netflix hat die US-Dokumentarserie Heart of Invictus veröffentlicht. Die Hauptrolle darin wurde von der ukrainischen Soldatin und Sanitäterin Yulia Paevska (Tyra) gespielt.

Im März 2023 wurde Paivska mit dem International Women of Courage (IWOC) Award des US-Außenministeriums ausgezeichnet.