Ukrainische Spezialisten können direkte Verträge mit globalen IT-Giganten abschließen - Favbet Tech

Ukrainische IT-Spezialisten können direkte Verträge mit globalen Tech-Giganten abschließen und damit die Messlatte für den gesamten Markt höher legen.

heißt es: „Mit der COVID-Epidemie verlagerte sich die ganze Welt auf hybride oder vollständig ferngesteuerte Arbeit und spielte eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach ukrainischen IT-Fachkräften im Westen. Bei gleichem oder sogar höherem technischen Niveau unserer Fachkräfte sind Ukrainer für westliche Arbeitgeber viel billiger als einheimische IT-Spezialisten. Daher können unsere Spezialisten in vielen Fällen direkte Verträge mit globalen IT-Giganten abschließen, was die Messlatte für den gesamten Markt höher legt“, sagt Artem Skrypnyk, CEO von Favbet Tech.

Der Export von IT-Dienstleistungen aus der Ukraine wächst ebenfalls – vor dem großen Krieg lag er im Durchschnitt bei 27 % pro Jahr (in den letzten vier Jahren hat sich dieses Volumen verdoppelt).

Die wichtigsten Wachstumsmotoren sind die USA (40 % der Exporte) und Großbritannien (10 %). Es sind diese Länder, die der Ukraine derzeit am meisten helfen, den Krieg zu gewinnen.

Im Jahr 2021 erzielte die ukrainische IT-Branche Exporteinnahmen in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar – 1,8 Milliarden Dollar mehr als im Jahr zuvor. Die Autoren der Studie schätzten, dass die IT-Branche in der Ukraine in den nächsten vier Jahren Exporteinnahmen in Höhe von 37-44 Mrd. USD erzielen dürfte.

Nach Angaben der ukrainischen Nationalbank verzeichnete die IT-Branche von Januar bis Mai 2022 trotz allem ein Wachstum im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Bis Ende des Jahres könnte der Exportumsatz 8,5 Mrd. Dollar erreichen. IT macht inzwischen fast die Hälfte der gesamten Dienstleistungsexporte aus…