Ukrainische Streitkräfte haben über Nacht 17 russische Kamikaze-Drohnen abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Verteidiger haben über Nacht 17 russische Kamikaze-Drohnen abgeschossen, die der Feind über mehreren Regionen der Ukraine abgeworfen hatte. Dies teilte das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine am Montagmorgen, den 18. März, mit.

In der Nacht des 18. März 2024 griff der Feind mit fünf S-300/S-400 Flugabwehrlenkraketen auf Charkiwshchyna, zwei Ch-59 Lenkraketen auf Sumyshchyna und 22 Kampfdrohnen des Typs Shahed an (die Gebiete der Drohnenstarts – Primorsko-Akhtarsk, Russische Föderation). An der Abwehr des Luftangriffs waren Flugabwehrraketeneinheiten der Luftwaffe und der Bodentruppen, mobile Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte und Mittel der elektronischen Kriegsführung beteiligt, so der Bericht.

Die Verteidiger des ukrainischen Himmels schossen 17 Shaheds in den Regionen Kiew, Poltawa, Chmelnyzky, Tscherkassy, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Winnyzja, Saporischschja und Riwne ab.

Wir erinnern daran, dass in der Region Charkiw der Feind die Feuerwache getroffen hat, wobei ein Retter ums Leben kam.

In Krywyj Rih fielen die Wrackteile der Drohne auf ein fünfstöckiges Gebäude. Menschen wurden nicht verletzt.