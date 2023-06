Ukrainische Streitkräfte haben Erfolg bei Bachmut - Tscherewatyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Einheiten der ukrainischen Streitkräfte sind in den vergangenen 24 Stunden weiter in Richtung Bachmut vorgerückt. Dies berichtete ein Vertreter der Östlichen Gruppe der Streitkräfte der Ukraine Serhij Tscherewatyj in der Luft des Informationstelethons.

Ihm zufolge ergreifen die ukrainischen Verteidiger die Initiative, setzen ihre Angriffsaktionen fort und zerschlagen den Feind.

„Im Laufe des Tages wurden an der südlichen und nördlichen Flanke um Bachmut zwischen 600 und 1.000 Meter zurückgelegt, 186 Angreifer wurden vernichtet, 224 verwundet, 8 gefangen genommen“, sagte er.

Außerdem seien im Laufe des Tages in der Nähe von Bachmut ein feindlicher Panzer, ein BMP, zwei selbstfahrende Artillerieeinheiten, zwei Grad MLRS, drei Panzerabwehrkomplexe, drei MSTA-b-Kanonen, eine Arrow-10 SAM, sechs Munitionsdepots, drei Lancet-Kamikaze-Drohnen und eine Orlan-10-UAV zerstört worden.