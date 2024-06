Ukrainische Streitkräfte haben mehrere Stadtteile in Wolchansk zurückerobert - Bild

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen verlieren Stellungen in einer Stadt in der Region Charkiw und verwandeln sie im Gegenzug in Ruinen, wie der Analyst Julian Repke betont hat.

Das ukrainische Militär hat in Wowtschansk in der Region Charkiw einen Gegenangriff gestartet und mehrere Stadtteile zurückerobert. Dies berichtete der Telegram-Kanal Bild am 2. Juni unter Berufung auf den Militäranalysten Julian Repke.

Mitte Mai hatten russische Truppen den nördlichen Teil von Wowtschansk in der Region Charkiw und mehrere zentrale Stadtteile besetzt. In den letzten Tagen ist es den ukrainischen Streitkräften jedoch gelungen, die Russen teilweise aus dem Zentrum zu verdrängen.

„Im Gegenzug zerstört die russische Armee die Stadt rücksichtslos und verwandelt sie in eine Ruine“, heißt es in dem Bericht.

Repke zufolge haben die Russen etwa die Hälfte des Dorfes Staritsa westlich von Wolchansk eingenommen, während ihr Vormarsch in andere Richtungen langsamer geworden ist.

„Bereits jetzt ist nur noch etwa ein Viertel des Stadtgebiets unter eindeutiger russischer Kontrolle. Vor einer Woche war es noch fast die Hälfte. Es scheint, dass es den Ukrainern gelungen ist, dort vorzurücken und die Russen zu verdrängen. Die Russen verlieren in Wolchansk an Boden und gehen zunehmend dazu über, die Stadt mit Mehrfachraketenwerfern, schwerer Artillerie und gelenkten Bomben zu zerstören“, so der Analyst.

Nach Angaben des Generalstabs wird in der Nähe von Staritsa in Richtung Charkiw seit Beginn des Tages gekämpft, aber die Situation ist unter Kontrolle.