Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigungskräfte haben ein Gebiet getroffen, in dem Kämpfer der Achmat-Einheit in einem Ausbildungslager im vorübergehend besetzten Donezk konzentriert waren. Die Verluste des Gegners beliefen sich auf 56 Tote. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 8. Juni mit.

Die tschetschenische Einheit Achmat, die zur Rosgvardia gehört, wurde dabei beobachtet, wie sie sich im südwestlichen Teil der Stadt aufhielt. Die Kadyrowiten plündern Zivilisten und drehen Videos von Kampfhandlungen.

„Am 6. Juni hat der Feind infolge eines wirksamen Feuerangriffs der Verteidigungskräfte auf das Gebiet, in dem sich die Kämpfer in einem Ausbildungslager konzentrieren, 56 Verluste erlitten. Die Verluste im Sanitätsbereich werden noch angegeben“, so der Generalstab.