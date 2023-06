Ukrainische Streitkräfte wehren Angriffe in vier Richtungen ab - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Truppen konzentrieren ihre Hauptanstrengungen weiterhin auf die Richtungen Lymansk, Bachmut, Avdyyivka und Marjinka und führen Luftangriffe und Beschuss der Ukraine durch. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Morgenbericht am 15. Juni mit.

Es wird festgestellt, dass in den letzten 24 Stunden 49 militärische Zusammenstöße stattgefunden haben. Insbesondere startete der Feind Offensiven in Richtung Lyman bei Veseloye, in Richtung Bachmut – bei Yagodne und Berkhovka, in Richtung Awdijiwka – in Richtung Awdijiwka. In allen oben genannten Frontabschnitten hatte sie keinen Erfolg.

In Richtung Marjinka wehrten die ukrainischen Verteidiger alle feindlichen Angriffe in der Nähe der Stadt Marjinka ab.

Am 14. Juni feuerten die Angreifer innerhalb von 24 Stunden sechs luftgestützte Marschflugkörper vom Typ Kh-22, vier seegestützte Marschflugkörper vom Typ Kalibr und sieben iranische Angriffsdrohnen vom Typ Shahed auf die Ukraine.

Neun Luftziele wurden zerstört: drei Kalibr-Marschflugkörper und sechs iranische UAVs.

Der Feind führte insgesamt 38 Luftangriffe und 52 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern durch.

„Die Wahrscheinlichkeit weiterer Raketen- und Luftangriffe in der gesamten Ukraine ist sehr hoch“, betonte der Generalstab.

Die ukrainische Luftwaffe hat in den vergangenen 24 Stunden 14 Angriffe auf feindliche Stellungen geflogen. Raketen- und Artillerieeinheiten trafen 13 Gebiete mit Personalkonzentrationen, zwei Kommandoposten, drei Boden-Luft-Raketensysteme und drei feindliche Stationen für elektronische Kriegsführung.