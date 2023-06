Kein russischer Vormarsch zu verzeichnen - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar hat erklärt, dass in der vergangenen Woche und in den zwei Tagen der laufenden Woche kein Vormarsch der russischen Truppen an der Frontlinie zu verzeichnen war. Sie sagte dies im Rahmen eines nationalen TV-Marathon.

„Zum Beispiel die Richtung Bachmut, dort versuchen wir vorzurücken, und irgendwo – der Feind. Das heißt, wir rücken vor, der Feind rückt nicht vor, weil die ukrainischen Truppen ihm keine Gelegenheit dazu geben“, sagte sie.

Laut Maljar geht die Offensive der ukrainischen Streitkräfte in mehreren Richtungen weiter, aber auch die Offensive der Russen in einigen Richtungen.

„Das heißt, wir befinden uns derzeit sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, nur in unterschiedlichen Richtungen. Der Feind verstärkt den Beschuss und die Artillerie-, Mörser- und Luftangriffe und versucht auf diese Weise, unsere Offensive zu stoppen“, sagte der stellvertretende Minister.

Maljar fügte hinzu, dass die ukrainischen Streitkräfte im Süden mit massiven Minenfeldern konfrontiert seien, so dass es sehr schwierig sei, vorzurücken.

„Es mag langsam sein, wenn man sich die Zahlen ansieht, aber dieser Vorstoß ist sicher“, sagte sie.