Die Luftfahrt der ukrainischen Streitkräfte hat 12 Angriffe durchgeführt und 22 Drohnen abgeschossen

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat in den vergangenen 24 Stunden über 30 Angriffe gegen russische Angreifer durchgeführt. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Dienstag, den 13. Mai, in einem morgendlichen Briefing mit.

Insbesondere führte die Luftfahrt der Streitkräfte 12 Angriffe auf Gebiete durch, in denen Personal und militärische Ausrüstung konzentriert waren, sowie fünf Angriffe auf feindliche Flugabwehrraketensysteme. Außerdem wurden gestern 22 feindliche Drohnen verschiedener Typen abgeschossen.

Unsere Raketen- und Artillerieeinheiten trafen zwei Gefechtsstände, drei Gebiete mit Personalkonzentration, sieben Artillerieeinheiten in Feuerstellungen, eine Munitionsanlage sowie zwei feindliche funkelektronische Kampfstationen.

Die Russen wiederum konzentrierten ihre Hauptanstrengungen auf die Gebiete Lyman, Bachmut, Awdijiwka und Mariinsk. In den oben genannten Frontabschnitten kam es zu 47 militärischen Zusammenstößen. In Bachmut und Marinka wurden die Kämpfe fortgesetzt.

In den vergangenen 24 Stunden führte der Feind sieben Raketenangriffe und 49 Luftangriffe durch und verübte 81 Angriffe mit MLRS. Der Feind setzte erneut S-300 Luftabwehrsysteme ein, um Raketenangriffe auf Kramatorsk, Druschkiwka und Saporischschja zu fliegen…