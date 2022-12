Die ukrainischen Streitkräfte haben 27 russische militärische Verbände in Saporischschja ausgeschaltet - Bürgermeister von Melitopol

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben diese Woche etwa sieben militärische Verbände von Eindringlingen in der vorübergehend besetzten Region Saporischschja ausgeschaltet. In der vergangenen Woche waren es zwanzig. Dies erklärte der Bürgermeister von Melitopol, Ivan Fedorov, am Freitag, den 9. Dezember, in einer landesweiten Nachrichtensendung.

„Das ruhige Leben der Raschisten endete vor einigen Wochen. Wenn es letzte Woche, auch nach den offiziellen Angaben der Streitkräfte der Ukraine, mindestens 20 aufgelöste militärische Gruppen gab, können wir diese Woche bereits feststellen, dass es mindestens sieben aufgelöste militärische Formationen der Raschisten in der vorübergehend besetzten Region Saporischschja gibt“, so der Beamte.

Er wies auch darauf hin, dass in dieser Zeit Munitionsdepots und Hauptquartiere in Melitopol, Enerhodar, Tokmak und anderen nahe gelegenen Siedlungen ebenfalls liquidiert wurden.

„Gestern gab es Unruhen in Melitopol selbst. Es gab Explosionen von mindestens zwei Seiten, sowohl aus der Richtung von Voznesenka und Semyonovka als auch aus der Richtung unseres inzwischen berühmten Militärflugplatzes, wo die Raschisten die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie dort ihre Hubschrauber oder etwas anderes einsetzen können. Wir können jetzt nicht über die Folgen sprechen, aber wir können sicher sein, dass die Raschisten nicht mehr dort sind und nie wieder dort auftauchen werden“, fügte Fedorov hinzu.