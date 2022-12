Die ukrainischen Streitkräfte haben 40 "mobile Unterstände" erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Metinvest hat den Kämpfern an der Front in Donezk fünf modulare Unterstände zur Verstärkung übergeben, womit sich deren Gesamtzahl auf 40 erhöht. Das teilte der Pressedienst des Unternehmens am Freitag, den 2. Dezember, mit.

„Die ukrainischen Verteidiger haben bereits 40 zuverlässige modulare Unterstände zur Verstärkung von Unterständen erhalten, die bei ordnungsgemäßer Installation sogar vor Artilleriebeschuss schützen können“, heißt es in dem Bericht.

Modulare Unterstände sind eine spezielle Schutzstruktur, die dem Einschlag einer 152-mm-Artilleriegranate standhalten kann, nachdem sie anderthalb Meter unter die Erde getaucht wurde. Im Inneren befinden sich ein Aufenthaltsbereich, Kochstellen und Ausgänge für Leitungen, Wasserabflüsse, Notausgänge mit Treppen.

„Modulare Unterstände sind absolut untypische Produkte für Metinvest-Unternehmen. Metallurgen haben jedoch eine Produktion dieser Strukturen aus Wellstahl zur Versorgung der ukrainischen Armee eingerichtet. Die Produktionskosten für einen solchen Schutzraum belaufen sich auf etwa 200.000 Hrywnja, aber das Unternehmen stellt sie kostenlos zur Verfügung“, so der Pressedienst.

Nach Angaben des Metinvest-Vertreters Mykola Petryakov kann das Unternehmen derzeit etwa 30 solcher Schutzräume pro Monat herstellen.

„Bei Bedarf werden wir jedoch die Produktionsrate von Schutzbauten erhöhen“, fügte er hinzu.