Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Richtung Tawrien haben ukrainische Kämpfer einen schweren russischen Flammenwerfer TOS-1A Solntepek und zwei Einheiten von Panzerhaubitzen 2S19 MSTA-S zerstört. Dies berichtete der Kommandeur der Operativ-strategischen Truppengruppierung (OSGV) Tavria Olexander Tarnawskyj.

Ihm zufolge haben die Russen drei Luftangriffe durchgeführt, 58 Gefechte geführt und 944 Artillerieangriffe unternommen.

„Erfolglos waren die Offensivaktionen des Feindes in den Gebieten der Siedlungen Stepnoye, Awdijiwka, Tonenkoye, Krasnogorovka, Marjinka und Staromayorskoye in der Region Donezk und Krasnoye, Robotyne und nordwestlich von Werbowe in der Region Saporischschja“, so Tarnawskyj.

Er fügte hinzu, dass die Einheiten der Raketentruppen und der Artillerie des OSGV Tavria im Laufe des Tages 1.322 Schießaufgaben erfüllt haben. Die Gesamtverluste des Feindes beliefen sich auf 583.

Außerdem wurden 31 Einheiten militärischer Ausrüstung zerstört. Insbesondere ein Panzer, vier BMMs, sieben Artilleriesysteme, ein Mehrfachraketenwerfer, 11 unbemannte Luftfahrzeuge, sechs Fahrzeuge und eine Einheit der Spezialausrüstung.

Erinnern Sie sich daran, dass die Special Operations Forces eine Woche lang russische Ausrüstung für 25 Millionen Dollar zerstört haben.