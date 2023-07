Die ukrainischen Streitkräfte haben Erfolge in der Richtung Berdjansk gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Verteidiger sind in einem der Abschnitte der Berdjansk-Richtung der Front vorgerückt. Dies teilte der Sprecher der Verteidigungskräfte der Tavrian-Richtung Valery Shershen am Sonntag, den 16. Juli, in der Sendung des nationalen Fernsehens mit.

„In Richtung Melitopol ist die Situation unverändert, aber in Richtung Berdjansk ist die Tiefe der feindlichen Verteidigung entlang einer bestimmten Frontlinie um einen Kilometer vorgerückt“, – sagte er.

Ihm zufolge gehen die schweren Kämpfe im Süden weiter: Die Russen haben im Laufe des Tages 570 Siedlungen an der Grenze der Frontlinie beschossen.

Ukrainische Kämpfer zerstörten 43 Angreifer, weitere 93 Angreifer wurden verwundet. Aber auch die ukrainischen Streitkräfte haben Verluste zu beklagen.

„Wir werden die Besten der Besten verlieren. Jede Offensive ist nicht ohne, aber alle – vom Soldaten bis zum General – sind bestrebt, ukrainische Gebiete im Süden zu enteignen“, betonte Shershyon.