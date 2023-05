Die ukrainischen Streitkräfte haben ein mögliches Ziel für einen russischen Angriff auf Dnipro genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer versuchen, bestimmte Bereiche der ukrainischen Luftverteidigung auszuschalten. Dies sagte Natalia Humenjuk, Leiterin des Vereinigten Koordinationspressezentrums der Verteidigungskräfte der Südukraine, am Montag, den 22. Mai, während eines TV-Marathons, in dem sie das mögliche Ziel eines feindlichen Angriffs auf die Stadt Dnipro kommentierte.

„Sie werden angreifen und versuchen, bestimmte Bereiche der Luftverteidigung auszuschalten. Indem sie sich insbesondere auf diese Richtung (Dnipro – Anm. d. Red.) konzentrieren, messen sie, von welchen Seiten ein bestimmter Angriff abgewehrt oder verfehlt werden kann“, so Humenjuk.

Sie fügte hinzu, dass die Tatsache, dass der Feind bei seinen Angriffen verschiedene Waffen einsetzt, „noch einmal unterstreicht, dass der Feind keine Ruhe vor unserer Luftabwehr hat“.

Zur Frage, warum die Russen gerade in dieser Nacht Dnipro angegriffen haben, sagte Humenjuk: „Welche Richtung der Feind wählt, weiß nur der Feind. Wir können analysieren, Schlussfolgerungen ziehen und vorhersehen, was wir für angemessen halten. Das deckt sich nicht immer mit dem, was der Feind wirklich im Sinn hat..