Die ukrainischen Streitkräfte haben die Rückkehr der Wagner-Söldner an die Front bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Söldner des russischen privaten Militärunternehmens Wagner sind an die Front zurückgekehrt, um sich am Krieg gegen die Ukraine zu beteiligen. Das sagte der Leiter des Pressedienstes der östlichen Truppengruppierung der ukrainischen Streitkräfte Ilja Jewlasch in einem Kommentar für RBC-Ukraine am Mittwoch, den 27. September.

„Wir bestätigen, dass sich die „Wagnerianer“ auf dem Territorium der östlichen Truppengruppierung befinden. Es handelt sich um Angehörige der privaten Militärfirma Wagner, die sich auf dem Territorium von Belarus aufhielten. Jetzt werden ihre Lager dort aufgelöst. Es waren etwa achttausend von ihnen dort. Jetzt sind einige dieser Kämpfer nach Afrika gegangen, während jemand die Verträge mit dem Verteidigungsministerium der Russischen Föderation neu aushandelt und hierher, in die Ostukraine, zurückkehrt, um an den Kampfhandlungen teilzunehmen – sowohl als Ausbilder als auch als Soldaten“, sagte er.

Laut Yevlash handelt es sich um die Überreste einer privaten Militärkompanie – etwa 500 Personen, die das russische Kommando in den Krieg schicken will.

„Sie werden jedoch keine große Bedrohung darstellen, wie es früher der Fall war, da ihr Hauptanführer Prigoschin nicht mehr da ist. Diese Leute gehören zwar zu den bestausgebildeten in der russischen Armee, aber eine bedeutende Bedrohung werden sie nicht werden“, versicherte er.

Erinnern Sie sich, am 22. September gab es Informationen, dass „Wagnerianer“ angeblich in der Kampfzone in der Region Cherson angekommen sind. Gleichzeitig waren die Einzelheiten unbekannt, da diese Informationen als geheim eingestuft sind.

Am selben Tag reagierten die ukrainischen Streitkräfte auf die neuen Informationen über die Wagnerianer.