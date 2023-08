Die ukrainischen Streitkräfte haben Rabotino befreit und rücken weiter vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der vergangenen Woche Rabotino in der Region Saporischschja befreit und einen weiteren Quadratkilometer in Richtung Bachmut zurückerobert. Dies erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am 28. August in einer Sendung des Militärischen Medienzentrums.

Sie wies darauf hin, dass Rabotino an der südlichen Front befreit worden sei und „unsere Truppen sich weiter südöstlich“ dieses Ortes bewegten.

Maljar fügte hinzu, dass die ukrainische Armee „trotz des heftigen feindlichen Widerstands“ in Richtung Nowoprokopiwka und Ocheretuvatoye vorrückt.

Darüber hinaus haben die ukrainischen Truppen in der vergangenen Woche einen Quadratkilometer in Richtung Bachmut befreit.

„An der Südflanke von Bachmut rücken wir weiter vor, und letzte Woche wurde dort ein weiterer Quadratkilometer befreit“, so der stellvertretende Minister.

Insgesamt wurden in dieser Richtung 44 Quadratkilometer des Territoriums geräumt.