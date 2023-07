Die ukrainischen Streitkräfte haben russische Verluste in der Richtung Bachmut gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrainische Kämpfer haben in der Nacht fast zwei Kompanien russischer Angreifer in Richtung Tawritscheskij neutralisiert. Nun gehen die Kämpfe in dieser Richtung weiter. Dies teilte der Kommandeur der operativ-strategischen Truppengruppierung Tawrien Brigadegeneral Alexander Tarnawski am Dienstag, den 11. Juli, in seinem Telegram-Kanal mit.

Ihm zufolge hat der Feind in den vergangenen 24 Stunden 27 Mal ukrainische Stellungen angegriffen und 668 Beschüsse vorgenommen.

Die Artillerieeinheiten der Verteidigungskräfte der Tavrian-Richtung haben im Laufe des Tages 1.418 Schießaufgaben erfüllt.

„Die Verluste des Feindes an Gefallenen und Verwundeten beliefen sich auf fast zwei Kompanien. 14 Einheiten der gegnerischen militärischen Ausrüstung wurden zerstört“, fügte der Offizier hinzu.

Tarnavskiy sagte, dass die ukrainischen Verteidiger solche feindliche Ausrüstung zerstört haben:

sechs gepanzerte Kampffahrzeuge, * einen kleinen Traktor, * eine Haubitze 2S19 Msta-S, * eine Haubitze 2A65 Msta-B, * ein Geschütz 2A36 Hyazinth-B, * Kfz-Ausrüstung.

Ukrainische Kämpfer zerstörten auch sieben Munitionsdepots des Feindes, fügte der General hinzu.

Wie wir bereits berichteten, haben die Streitkräfte der Ukraine Bachmut unter Feuerschutz gestellt. Dies wurde vom Kommandeur der Bodentruppen, Generaloberst Olexander Syrskyj, berichtet.

Seit einer Woche freigegeben 4 Quadratkilometer des Territoriums