Selenskyj gratulierte den Einwohnern von 50 Städten zu ihren Feiertagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An diesem Wochenende, dem 9. und 10. September, feiern rund 50 ukrainische Städte ihren Geburtstag. Dies gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den sozialen Netzwerken bekannt.

Selenskyj führte die Liste der Geburtstagsstädte an: Winnyzja, Dnipro, Schytomyr, Luzk, Mykolajiw, Uschhorod, Barvenkovo, Bila Zerkwa, Bohuslav, Boryslav, Varash, Wassylkiv, Wyschhorod, Vyshnevoje, Halych, Druzhkovka, Zhidachev, Zdolbunov, Zelenodolsk, Irpin, Kagarlyk, Kamenka-Bugska, Kivertsy, Korsun-Shevchenkivskyi, Krasilov, Lyman, Myronivka, Novoukrainka, Otschakiw, Rava-Russkaya, Reni, Sambor, Slavuta, Smela, Trostyanets, Ukrainka, Shpola, Yagotin.

„Unser heldenhaftes Awdijiwka – heute ist auch sein Tag. Der Tag von Bachmut, einer alten ukrainischen Stadt, die zwar wegen der russischen Streiks in Trümmern liegt, aber einen unbeugsamen Kosakencharakter hat. Altschewsk, Volnovakha, Debaltsevo, Luhansk, Oleschky, Khartsyzsk. Die Ukraine erinnert sich immer an die Seinen. Verteidigt immer die Seinen. Und sie wird allen ihren Städten Freiheit und Stärke geben. Das Territorium unseres Staates ist groß. Aber wir werden keinen einzigen Zentimeter davon den russischen Invasoren überlassen. Ich gratuliere allen ukrainischen Städten, deren Tage nun gezählt sind! Sie stehen Seite an Seite, um allen den Willen zurückzugeben!“ „ – betonte Selenskyj.