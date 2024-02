Die ukrainischen Streitkräfte haben russische Verluste in der Richtung Tavriyskiy genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische Kämpfer haben in den letzten 24 Stunden über 400 weitere russische Angreifer in der Richtung Tavriyskiy ausgeschaltet. Außerdem zerstörten die Streitkräfte der Ukraine 39 Einheiten militärischer Ausrüstung und 233 feindliche Drohnen verschiedener Typen. Dies meldet das Gemeinsame Pressezentrum der Verteidigungskräfte der Tavrian-Richtung.

In der operativen Zone der operativ-strategischen Truppengruppierung Tavria führten die Russen 33 Luftangriffe, einen Raketenangriff, 38 militärische Zusammenstöße und 1.066 Artillerieangriffe durch.

Es wird festgestellt, dass die ukrainischen Verteidiger in Richtung Awdijiwka den Feind weiterhin zurückhalten und ihm Verluste zufügen.

Die Verteidigungskräfte haben im Laufe des vergangenen Tages 12 Angriffe der Russen in der Nähe von Awdijiwka und weitere 7 Angriffe in der Nähe von Perwomajskoje und Nevelskoje in der Region Donezk abgewehrt.

In Richtung Marjinka halten die ukrainischen Streitkräfte den Feind weiterhin in der Nähe von Krasnogorovka, Georgievka und Novomikhailovka in der Region Donezk zurück, wo 10 Angriffe abgewehrt wurden.

In Richtung Shakhtersk wehrten die ukrainischen Verteidiger einen Angriff der Angreifer südlich von Zolotoy Niva in der Region Donezk ab.

In Richtung Saporischschja schlugen die Verteidigungskräfte 8 russische Angriffe nördlich von Priyutnoye, westlich von Werbowe und Robotyne in der Region Saporischschja zurück.

Die Gesamtverluste der russischen Armee beliefen sich auf 403 Personen. Außerdem zerstörten die ukrainischen Kämpfer 39 Einheiten feindlicher militärischer Ausrüstung, darunter: 3 Panzer; 6 TBMs; 9 Artilleriesysteme; 2 Mehrfachraketenwerfer; 1 SPG (AGS); 13 Fahrzeuge; 5 Einheiten von Spezialausrüstung. Die Verteidigungskräfte zerstörten auch 3 russische Munitionsdepots, und 233 unbemannte Luftfahrzeuge wurden neutralisiert oder zerstört.