Die ukrainischen Streitkräfte konsolidieren sich auf den erreichten Linien im Süden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär festigt seine Positionen im Süden. Dies erklärte ein Vertreter des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine, Andrij Kowaljow, wie das Militärische Medienzentrum am 21. Juni berichtete.

Ihm zufolge führen die ukrainischen Streitkräfte weiterhin Offensiven in den Richtungen Melitopol und Berdjansk durch.

„In den Richtungen Novodanilovka – Robotino, Malaya Tokmachka – Verbovoye, Svobodnoye Pole – Makarovka gab es Teilerfolge, sie konsolidieren sich auf den erreichten Linien“, sagte Kovalev.

Die russischen Angreifer konzentrieren ihre Hauptanstrengungen darauf, die Verteidigung durchzuführen und die ukrainischen Truppen am Vorrücken zu hindern, Reserven einzusetzen und zu versuchen, verlorenen Boden zurückzugewinnen.

Die ukrainischen Verteidigungskräfte halten die russische Offensive im Osten des Landes weiterhin zurück.

„Besonders schwere Kämpfe gehen in Richtung Lyman in den Gebieten Jampolevka und Serebryanskoe Forst in der Region Donezk weiter“, sagte Kowaljow.

Ihm zufolge haben die ukrainischen Streitkräfte Offensiven in Richtung Belogorovka-Shipilovka durchgeführt, hatten teilweise Erfolg und konsolidieren ihre Positionen.