Die ukrainischen Streitkräfte sind in Staromajorskoje in der Region Donezk eingedrungen - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben einen Teil des Dorfes Staromajorskoje in der Region Donezk eingenommen, das sich in der Nähe des kürzlich geräumten Makarowka und 30 Kilometer von Wuhledar entfernt befindet. Dies teilte der Pressedienst des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte am Sonntag, den 16. Juli, mit.

Das Militär stellte fest, dass die Russen einen Teil ihrer Stellungen in Staromajorskoje verloren haben. Obwohl sie versuchten, einen Teil des Dorfes zurückzuerobern, waren sie nicht erfolgreich.

„Im nördlichen Teil von Staromajorskoje in der Region Donezk haben die feindlichen Streitkräfte erfolglos versucht, die verlorene Stellung zurückzuerobern. Sie führten Luftangriffe auf die Bezirke Vremivskyi, Blagodatnoye und Makarivskyi der Region Donezk durch“, so der Generalstab.