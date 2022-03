Ein ukrainischer General bot den Besatzern an, ihn gefangen zu nehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Polizeigeneral Wjatscheslaw Abroskin hat sich den russischen Besatzern als Geisel angeboten, um die Evakuierung der Kinder aus Mariupol zu erwirken. Dies schrieb er am Donnerstag, 24. März, auf seiner Facebook-Seite.

„Heute gibt es noch viele Kinder in der völlig zerstörten Stadt, die, wenn sie jetzt nicht gerettet werden, in den nächsten Tagen sterben werden, denn die Zeit läuft ab. Ich appelliere an die russischen Besatzer – geben Sie ihnen die Möglichkeit, Kinder aus Mariupol zu holen, anstelle der noch lebenden Kinder biete ich mich an“, forderte Abroskin.

Abroskin erinnerte daran, dass er Polizeigeneral ist und von 2014 bis 2018 den Widerstand gegen die Besatzer in der Region Donezk organisiert hat.

„Ich stehe auf Ihren Sanktionslisten. Ich stehe auf Ihrer Fahndungsliste. Sie haben einen Anschlag auf mein Leben organisiert, um mich zu eliminieren. Dutzende von Ihnen wurden getötet und Tausende Ihrer Komplizen wurden unter meiner Mitwirkung festgenommen. Ich bin der General, der dem berühmten Asow-Regiment vielleicht am nächsten ist. Dies ist meine persönliche Initiative. Mein Leben gehört mir allein und ich biete es im Austausch für das Leben der Kinder, die noch in Mariupol sind“, fügte er hinzu…