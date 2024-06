Ukrenergo prognostiziert keine Stromausfälle am Sonntag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukrainer haben den Stromverbrauch an diesem Tag reduziert und so Stromausfälle vermieden.

Am Sonntag werden die Elektrizitätswerke in den Regionen der Ukraine das Licht nicht abschalten. Dies berichtete Ukrenergo am Samstag, den 15. Juni.

„Für den morgigen Tag ist auf dem gesamten Gebiet der Ukraine die Anwendung von Beschränkungsmaßnahmen nicht vorgesehen. Der Grund ist die Reduzierung des Verbrauchs an einem freien Tag“ – heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig versprach das Unternehmen, zusätzlich zu informieren, wenn sich die Situation im Energiesystem plötzlich ändert.