Ukrenerho hat noch nicht gesagt, ob die Stromausfälle für Montag in Kraft treten werden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat aufgehört, das Licht auszuschalten, nachdem die anormale Hitzewelle abgeklungen ist und zwei Blöcke der Kernkraftwerke angeschlossen wurden.

In den Regionen der Ukraine wird nicht damit gerechnet, dass das Licht am Montag planmäßig abgeschaltet wird. Dies berichtete der NEC Ukrenerho am Sonntag, den 4. August.

So sind am 5. August keine Maßnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs geplant. Das Unternehmen rief dazu auf, leistungsstarke Elektrogeräte nach Möglichkeit von 11:00 bis 15:00 Uhr zu verwenden.

Falls sich die Situation ändert, sollte die Anwendung von Abschaltungen zusätzlich gemeldet werden.