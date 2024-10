Ukrenerho plant keine Stromausfälle am Mittwoch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Stromingenieure bitten darum, während der Zeit, in der die Kraftwerke am produktivsten arbeiten – von 10:00 bis 16:00 Uhr – leistungsstarke Elektrogeräte zu verwenden.

In den Regionen der Ukraine sind am Mittwoch, den 9. Oktober, keine Stabilisierungsstromausfälle geplant. Dies berichtete Ukrenerho am Dienstag, den 8. Oktober.

„Am morgigen Montag sind keine Maßnahmen zur Begrenzung des Verbrauchs geplant“, heißt es in der Meldung.

Gleichzeitig bitten die Stromingenieure die Bürgerinnen und Bürger, möglichst während der Zeit der produktivsten Arbeit des SES – von 10:00 bis 16:00 Uhr – leistungsstarke Elektrogeräte zu verwenden.