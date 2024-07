Ukrenerho: Russen griffen über Nacht Stromanlagen in zwei Regionen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 26. Juli haben russische Drohnen die Stromanlagen von Ukrenerho in zwei Regionen angegriffen, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Was ist bekannt

In der Nacht zum 26. Juli griffen russische Drohnen die Stromanlagen von Ukrenerho in den Regionen Schytomyr und Tschernihiw an.

Dies wurde von Ukrenerho am Morgen gemeldet.

Privat- und Industriekunden in bestimmten Bezirken der Region Schytomyr waren ohne Strom.

„Am Morgen wurde die Stromversorgung für die meisten Verbraucher wiederhergestellt. Die Reparaturarbeiten sind im Gange“, sagte Ukrenerho.

In der Nacht zum 26. Juli haben die Luftverteidigungskräfte der Regionen Cherson, Sumy, Schytomyr und Tschernihiw 20 „Shaheds“ abgeschossen, die von der russischen Armee für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt wurden.