Ukrnafta wird durchsucht - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstagmorgen haben Durchsuchungen im Hauptbüro von Ukrnafta begonnen. Sie werden von Mitarbeitern des Nationalen Antikorruptionsbüros durchgeführt. Dies berichtete die Economic Pravda am 1. Februar unter Berufung auf Unternehmensquellen.

„Der Vertrag mit Interpipe, kritische Kauf von Rohren, um einen Rückgang der Ölproduktion zu vermeiden“, sagte der Gesprächspartner über die Gründe für die Durchsuchungen der Strafverfolgungsbehörden.

Ihm zufolge vermuten die Ermittler, dass die Käufe zu überhöhten Preisen getätigt wurden.

Ukrnafta wiederum sagte, dass es alle notwendigen Informationen und Erklärungen an das Nationale Antikorruptionsbüro geliefert habe. Dort versicherte man, dass man „die transparenteste und öffentlichste Tätigkeit ausübt“.

„Seit Anfang 2023 agiert das Unternehmen als Kunde in Übereinstimmung mit dem Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und hat begonnen, alle durch dieses Gesetz definierten Verfahren vollständig anzuwenden, einschließlich der Nutzung des staatlichen Beschaffungssystems Prozorro, in klarer Übereinstimmung mit den Anforderungen der Gesetzgebung der Ukraine“, sagte der Pressedienst in einer Erklärung.

Zuvor war bekannt geworden, dass Ukrnafta einen Rekordgewinn verkündet hat. Und die prognostizierten Einnahmen des Unternehmens bis Ende 2023 belaufen sich auf 95 Milliarden Hrywnja, was dem Doppelten des durchschnittlichen Jahreseinkommens der letzten 10 Jahre entspricht.