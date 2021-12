Ukrsalisnyzja hat den Bukovel Express gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat den Bukovel Express zu touristischen Orten in den Karpaten eingeführt. Er wird auf der Strecke Lwiw-Yasynya-Lwiw verkehren, berichtete die Website Ukrsalisnyzja am Samstag, den 25. Dezember.

Dieser Zug fährt um 06:40 Uhr in Lwiw ab und kommt um 12:25 Uhr an der Endstation in Yasinya an. Er wird unter anderem an den Bahnhöfen Iwano-Frankiwsk, Yaremche, Mikulichin, Tatariv und Worochta halten. der

Express fährt vom 25. Dezember bis zum 16. Januar täglich, außer am 1. und 4. Januar. Danach wird sie freitags, samstags und sonntags betrieben.

Der neue Zug kann die Fahrgäste in weniger als fünf Stunden zum Bahnhof Tatarow (Bukowel) bringen, von wo aus sie mit dem Bus in 20 Minuten in den Ferienort Bukowel gelangen.

Mit dem Zug können Sie auch den berühmtesten Wasserfall Proboy und die Dovbush-Felsen in Yaremche, das längste Dorf der Ukraine – Mikulichin, das 1895 zu Zeiten Österreich-Ungarns erbaute Viadukt in Worochta und das Dorf Yasinya in der Region Transkarpaten besuchen, von wo aus Sie den malerischen Gipfel des Drahobrat erreichen können – das höchste Skigebiet der ukrainischen Karpaten.

Ukrsalisnyzja wies darauf hin, dass der Expresszug für Fahrgäste, die mit dem Zug Nr. 91/92 Kiew – Lemberg – Kiew von Kiew und zurück reisen, von großem Nutzen sein wird. Falls es keine Plätze in direkten Zügen gibt, können sie die ukrainischen Karpaten mit nur einer bequemen Verbindung erreichen.

Ein moderner Dieselzug DPKR-3 der Krukovka Carriage Works wird auf der Strecke des Bukovel Express eingesetzt. Der Dieselzug besteht aus drei Waggons mit 170 Sitzplätzen…