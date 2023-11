Umjerow sprach über einen möglichen Wechsel der Kommandeure der ukrainischen Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Entscheidung über einen möglichen Wechsel der Kommandeure der ukrainischen Armee ist noch nicht gefallen, aber es wird alles Notwendige getan, um ihre Effizienz zu verbessern. Dies sagte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow bei einem gemeinsamen Briefing mit dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag, den 21. November in Kiew.

„Das Thema, das den Wechsel der Kommandeure betrifft, durchläuft alle Parameter, die wir in unserem internen militärischen Umfeld diskutieren. Diesbezüglich muss ich sagen, dass noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Aber wir tun alles, was wir können, um die Effizienz zu erhöhen. Und wenn es dazu kommt, werden wir es immer sehr offen kommunizieren“, versprach Umjerow.

Der Minister versicherte, dass „wenn solche Dinge passieren, dann in Fragen, die vorher angesprochen wurden oder um eine größere Effizienz zu erreichen“.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj am 19. November den Befehlshaber der medizinischen Kräfte der Streitkräfte der Ukraine ersetzt hat. Anstelle von Generalmajor des Sanitätsdienstes Tetyana Ostaschtschenko wurde Generalmajor des Sanitätsdienstes Anatolij Kazmirchuk zum neuen Kommandeur ernannt.

Zuvor hatten die Massenmedien berichtet, dass das Verteidigungsministerium die Möglichkeit erwägt, drei Kommandeure der Streitkräfte der Ukraine zu entlassen: Tetyana Ostashchenko, den Kommandeur der ukrainischen Streitkräfte Tavriya Olexander Tarnawskyj und den Kommandeur der Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine Serhij Najew. Damals sagte das Verteidigungsministerium, dass diese Information nicht wahr sei. Aber Ostaschtschenko ist bereits entlassen worden.