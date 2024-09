Umschuldung von 20,5 Mrd. $ abgeschlossen - Finanzministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die staatlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine wurden um fast 9 Mrd. $ reduziert.

Die Ukraine hat die Umschuldung abgeschlossen. Dadurch werden bis 2033 insgesamt 22,8 Mrd. $ eingespart. Dies teilte das Finanzministerium am 4. September mit.

Der Prozess umfasste den Tausch von staatlichen Eurobonds und Anleihen Ukravtodor in Höhe von 20,5 Milliarden Dollar (etwa 24 Milliarden Dollar einschließlich kapitalisierter Zinsen) gegen Anleihen mit einem Nennwert von 15,2 Milliarden Dollar.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch diese Vereinbarung die öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine um 9 Mrd. Dollar reduziert wurden. Dies bedeutet eine nominale Verringerung des Wertes der Schulden um 37% seit dem ersten Tag der Vereinbarung und eine Verringerung des Nettogegenwartswertes der Schulden um ca. 60% (bei einem Diskontsatz von 14%).

Die Schuldenzahlungen werden um 93% reduziert, was zu Einsparungen in Höhe von 11,4 Mrd. $ über die nächsten drei Jahre führt. Darüber hinaus werden die Kosten für den Schuldendienst bis 2033 um 77% gesenkt, was insgesamt 22,8 Mrd. $ einspart.

Nach Angaben des Finanzministeriums entspricht die Vereinbarung den Zielen des Schuldentragfähigkeitsprogramms des IWF und wurde von der Gläubigergruppe der Ukraine genehmigt. Die Umstrukturierung wurde in Zusammenarbeit mit White & Case als Rechtsberater und Rothschild & Co als Finanzberater des Finanzministeriums der Ukraine durchgeführt.