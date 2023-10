Ein Umspannwerk in der Region Belgorod wurde angegriffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntagabend hat der Sicherheitsdienst der Ukraine erfolgreich ein Umspannwerk in der Region Belgorod angegriffen. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda am 15. Oktober unter Berufung auf einen Gesprächspartner des Sicherheitsdienstes.

„Mit seiner Arbeit demonstriert der Sicherheitsdienst der Ukraine den Russen, dass sie auf den zahlreichen Beschuss von Energieinfrastrukturen von ihrer Seite aus reagieren müssen, und das ist eine Realität, die bereits vor ihrer Haustür liegt“, hieß es in dem Bericht.

Die Publikation veröffentlichte ein Video von Drohnen, die erfolgreich ein elektrisches Umspannwerk in der Siedlung Krasnaja Jaruga, dem Zentrum des Bezirks, beschossen. Nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine war es das Umspannwerk, an das unter anderem die militärischen Einrichtungen der Angreifer angeschlossen waren.