Unter den Trümmern eines Hauses in Kramatorsk wird nach einem Mann gesucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Kramatorsk in der Region Donezk wurden durch einen russischen Raketenangriff sieben Menschen verletzt, eine weitere Person befindet sich möglicherweise unter den Trümmern eines Hauses. Darüber berichtete am Mittwoch, den 21. Februar, am Morgen der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kramatorsk, Alexander Goncharenko.

„Als Folge des gestrigen Raketenangriffs der Russen auf die Stadt gibt es sieben Verletzte (sechs Frauen, ein Mann). Alle werden medizinisch versorgt. Wahrscheinlich liegt eine weitere Person unter den Trümmern. Die Suchaktion geht weiter“, heißt es in der Nachricht.