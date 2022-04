Die Unternehmen der SCM und die Stiftung von Achmetow haben 1,4 Mrd. Hrywnja an Hilfsgeldern in die Ukraine überwiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Unternehmen der SCM-Gruppe, die Stiftung von Rinat Achmetow und der Fußballverein Shakhtar haben vom 24. Februar bis zum 4. April 2022 rund 1,4 Mrd. Hrywnja (48 Mio. USD) an Beihilfen an den Staat und die Bürger überwiesen. Dies teilte der Pressedienst des SCM am Dienstag, 5. April, mit.

Der Betrag umfasst humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung (Lebensmittel, Medikamente, lebensnotwendige Güter, Evakuierungen usw.) sowie Unterstützung für die ukrainischen Streitkräfte und die territorialen Verteidigungseinheiten in Dutzenden von Städten (Kleidung, persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Kästen usw.).

„Jedes Unternehmen von Rinat Achmetow, seine Wohltätigkeitsstiftung und der FC Shakhtar tun ihr Bestes, um Menschen, Städten und dem Staat zu helfen, den Krieg mit Russland zu überleben. Damit möglichst viele Menschen die Hilfe erhalten und spüren können, werden ihre Richtung und ihr Umfang in Abstimmung mit den zentralen und lokalen Behörden festgelegt“, so der Pressedienst in einer Erklärung…