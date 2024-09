Unterstaatssekretär Richard Verma in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der stellvertretende US-Außenminister für Management und Ressourcen Richard Verma ist am Freitag, den 6. September, in Kiew eingetroffen, sagte die US-Botschafterin in der Ukraine Bridget Brink

Dies gab die US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, bekannt.

„Ich freue mich, Unterstaatssekretär Verma wieder in Kiew begrüßen zu dürfen! Zusammen mit Vertretern des Privatsektors, Aon, Jacobs und Day & Zimmermann, kam Verma, um über die Unterstützung der USA für die wirtschaftliche Erholung der Ukraine zu sprechen“, schrieb Brink.