Unwetter haben Hunderte von Siedlungen stromlos gemacht - State Emergency Situations Service

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine sind 282 Siedlungen in acht Regionen aufgrund von Unwettern ohne Strom. Dies teilte der Staatliche Notstandsdienst unter Bezugnahme auf die Daten von Ukrenergo am Sonntag, den 5. November mit.

„Auf dem Territorium des Landes wurden nach Angaben von Ukrenergo 282 Siedlungen in acht Regionen (Kiew – 77, Tschernihiw – 77, Odessa – 51, Sumy – 27, Poltawa – 21, Chmelnyzkyj – 13, Dnipropetrowsk – 10 und Zhitomir – 6) infolge der Erschwerung der Wetterbedingungen (Windböen) stromlos geschaltet“, heißt es in der Meldung.

Es wird darauf hingewiesen, dass an der Wiederaufnahme der Stromversorgung bereits Brigaden regionaler Energieunternehmen beteiligt sind.

Wir werden daran erinnern, dass Meteorologen vor einer Verschlechterung des Wetters an diesem Wochenende gewarnt haben. In der Ukraine wird mit Regen und Windböen bis zu 20 m / s gerechnet. Am Samstag wurde über den Stromausfall aufgrund des schlechten Wetters berichtet.

Heute wurde bekannt, dass in Kiew Überschwemmungen verzeichnet wurden. Eine Person wurde verletzt.