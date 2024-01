In den USA ist ein Teilnehmer des Angriffs auf das Kapitol zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Kenneth Bonavitz aus dem Bundesstaat Florida, einer der Teilnehmer des Angriffs auf das Kapitol, wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Dies meldet die Nachrichtenagentur AP.

Ein Mitglied der rechtsextremen Gruppe Proud Boys (Stolze Jungs) in Miami Bonavitz griff mindestens sechs Polizisten an, als er am 6. Januar 2021 mit einer Gruppe von Anhängern des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol stürmte.

Der Mann packte einen der Polizeibeamten und verletzte ihn so schwer, dass das Opfer zum Rücktritt gezwungen wurde.

Das Medienorgan stellt fest, dass der 58-jährige Bonavitz ein 20 Zentimeter langes Messer in einem Etui an seiner Hüfte trug. Die Polizei nahm ihm dieses Messer ab, als er auf der Suche nach einem Opfer für einen weiteren Angriff um sich schlug.

U.S. Bezirksrichterin Jia Cobb verurteilte Bonawitz zu fünf Jahren Gefängnis, gefolgt von drei Jahren Haft unter Aufsicht.

Der Angeklagte wurde im vergangenen Januar festgenommen und bekannte sich im August in drei Anklagepunkten für schuldig. In einem Fall von Aufruhr und in zwei Fällen von Angriff auf Polizeibeamte.

Erinnern Sie sich, dass das US-Justizministerium den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in dem Fall beschuldigt, das Kapitol im Januar 2021 gestürmt zu haben.

