Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte waren während des gesamten Krieges geringer als die der russischen Armee. Dies erklärte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar am 14. Juni auf Telegram.

Ihr zufolge macht der Feind „Wurfgeschichten“ über die hohen Verluste der Ukraine, um die ukrainische Gesellschaft und die Soldaten zu demoralisieren.

„Die ukrainische Armee hat während der Offensive trotz gegenteiliger russischer Behauptungen um ein Vielfaches weniger Verluste zu beklagen als die Angreifer. Ich möchte daran erinnern, dass während des Krieges keine der beiden Seiten genaue Daten über ihre Verluste veröffentlicht, da diese vom Feind genutzt werden können, um weitere feindliche Aktionen auf dem Schlachtfeld vorherzusagen“, so Maljar.

Insgesamt hätten die ukrainischen Streitkräfte während des gesamten Krieges ein Vielfaches an Verlusten zu beklagen gehabt, betonte sie.

„Wenn wir über das Verhältnis der Verluste in den beiden operativen strategischen Truppengruppierungen sprechen, die derzeit auf dem Vormarsch sind, ergeben sich für die vergangene Woche folgende Zahlen: In Chortiza (dort, wo die Bachmut-Richtung liegt) hat der Feind 8,73-mal mehr Verluste, fast neunmal mehr. In Tawrien (wo die Richtungen Saporischschja und Berdjansk liegen) hat der Feind 5,3-mal so viele Tote wie wir“, sagte Maljar.