Ein ehemaliger Soldat der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte wurde vom FSB in der russischen Region Krasnodar festgenommen. Die russischen Sicherheitsdienste behaupten, der Mann habe angeblich geplant, sich den ukrainischen Streitkräften anzuschließen. Dies meldete die russische Nachrichtenagentur Propaganda.

Der Mann hat die Russische Föderation unter der Kontrolle von Strafverfolgungsbehörden verlassen, die Wiedereinreise ist ihm verwehrt.

„Es wird festgestellt, dass der Ausländer eine negative Einstellung zu (dem Krieg in der Ukraine – Anm. d. Red.) und der von der Führung der Russischen Föderation verfolgten Politik hat, in deren Zusammenhang er an verschiedene… organisationen, die auf dem Territorium der Russischen Föderation verboten sind, sein Profil und seine autobiographischen Daten, um sich diesen Organisationen anzuschließen und Kampfaufgaben gegen die Russische Föderation zu übernehmen.

Seine kontrollierte Ausreise aus dem Land zur Weiterreise nach Israel wurde veranlasst, und seine Einreise in die Russische Föderation wurde gesperrt“, heißt es in dem Bericht.

Der FSB versichert, dass der Mann „keine Zeit hatte, seine Pläne zu verwirklichen“. Auch der FSB Russlands in der Region hat ihm eine offizielle Warnung ausgesprochen.

Erinnern Sie sich daran, dass der russische FSB die „Inhaftierung von sieben Anhängern des russischen Freiwilligenkorps in Moskau“ bekannt gab.