Das Verteidigungsministerium hat Edelmetalle aus zerstörtem Gerät recycelt und damit allein in diesem Jahr fast 25 Millionen Hrywnja eingenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Das Verteidigungsministerium der Ukraine hat Edelmetalle aus zerstörter russischer Ausrüstung recycelt. Seit Anfang des Jahres hat die Behörde 24,7 Millionen Hrywnja eingenommen, von denen ein Teil an den Staatshaushalt überwiesen wurde.

Dies teilte der Pressedienst der Behörde mit.

In den Militäreinheiten der ukrainischen Streitkräfte und an den Standorten der während der Feindseligkeiten zerstörten militärischen Ausrüstung haben sich 1000 Tonnen edelmetallhaltiger Schrott angesammelt:

*

gold – 100 kg; * Silber – 1900 kg; * Platin – 25 kg. Das Verteidigungsministerium schickte den Schrott zur Verarbeitung an spezialisierte private Verarbeitungsunternehmen. In 7 Monaten des Jahres 2024 erhielt das Verteidigungsministerium dafür 24,7 Millionen Hrywnja. Bis Ende des Jahres plant es, mindestens 18 Millionen Hrywnja mehr zu erhalten. Nicht alles von diesem Geld wird auf den Konten des Verteidigungsministeriums verbleiben, aber es wird auch nicht alles an den Staatshaushalt gehen.

Gemäß den Vorschriften der ukrainischen Nationalbank erhält der Staat 80% der Erlöse für Gold und Platin und 50% für Silber. Die restlichen 20% bzw. 50% verbleiben in einem Sonderfonds des Verteidigungsministeriums und werden für den Bedarf der Streitkräfte der Ukraine verwendet.