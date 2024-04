Das Verteidigungsministerium hat eine Erklärung zum Gesetzentwurf über die Demobilisierung abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs über die Demobilisierung des ukrainischen Militärs wird in naher Zukunft beginnen. Dies kündigte ein Vertreter des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Dmytro Lazutkina, in einer Sendung der TV-Marathon Einheitsnachrichten an.

Ihm zufolge wird die endgültige Dienstzeit des ukrainischen Militärs in einem separaten Gesetzentwurf festgelegt werden.

„Niemand verweigert die Demobilisierung, oder genauer gesagt – die Entlassung in die Reserve des Militärs, die bereits drei Jahre im Krieg ist. Die Frist von 24 Monaten der Ruhe verschwindet nirgendwo. Das Projekt wird weiterentwickelt werden, es wird nicht von Grund auf neu entwickelt werden. Und dieser Prozess wird in naher Zukunft beginnen“, versicherte Lazutkin.

Wie wir bereits berichteten, wird die Frage der Demobilisierung nicht im Rahmen des Gesetzes über die Mobilisierung behandelt, das von der Rada in erster Lesung angenommen wurde. Die Initiative will das Thema dem Parlament separat vorlegen.