Das Verteidigungsministerium hat enthüllt, wie Russland seine Taktik im Krieg geändert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar hat erklärt, dass Russland seine Taktik im Vergleich zu den ersten Tagen des Krieges geändert hat: Der Feind versucht, der Situation entsprechend zu handeln und passt sich den Aktionen der ukrainischen Streitkräfte an. Dies wurde in einem Interview mit Novoe Vremya erörtert.

„Ich kann sagen, dass die Russen jetzt ihre Taktik ändern. Als sie ursprünglich planten, Kiew schnell einzunehmen, warfen sie ihre militärischen Eliteeinheiten hierher, die von unseren Streitkräften der Ukraine vernichtet wurden. Damals hatten sie einen bestimmten Plan und eine Strategie im Voraus ausgearbeitet. Jetzt handeln sie bereits entsprechend der Situation, studieren und analysieren unsere Taktik und suchen nach Schwachstellen“, so Maljar.

Dem stellvertretenden Minister zufolge waren und sind die Russen in Bezug auf Personal und Waffen im Vorteil, aber das ukrainische Militär war zunächst in Bezug auf die Strategien, das Niveau der militärischen Ausbildung und den intellektuellen Ansatz überlegen.

„Das ist der Grund, warum der Feind mehr Verluste zu beklagen hat, nämlich das Verdienst unserer obersten militärischen Führung“, sagte Maljar.

Gleichzeitig ist der stellvertretende Minister der Ansicht, dass die Macht des Feindes nicht unterschätzt werden darf.

„Ich bin vor kurzem aus dem Osten zurückgekehrt, ich war in vielen Hauptquartieren vor Ort. Ich kann sagen, dass die Russen vorsichtiger geworden sind, sie haben begonnen, bestimmte Schritte zu planen, sie nehmen nicht nur Zahlen, sondern bauen ein Schachbrett. Deshalb ist der Krieg heute ein wenig anders als in den ersten Tagen. Jetzt ist es zu einer Art Austausch von Zügen geworden“, so Maljar abschließend.