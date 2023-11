Das Verteidigungsministerium hat die russischen Verluste während einer Woche der Kämpfe bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Woche vom 13. bis 19. November hat das ukrainische Militär etwa 7.020 russische Angreifer und Eindringlinge sowie 711 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung ausgeschaltet. Dies berichtete der Erste Stellvertretende Verteidigungsminister Olexander Pawljuk am Sonntag im Telegram.

Außerdem haben die russischen Streitkräfte in einer Woche verloren:

86 Panzer;

94 gepanzerte Kampffahrzeuge;

185 Artilleriesysteme;

17 Mehrfachraketenwerfer;

8 Flugabwehranlagen;

170 Fahrzeuge;

18 Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus schossen die ukrainischen Verteidiger drei feindliche Raketen, 123 Drohnen und ein Flugzeug ab.

Wir erinnern daran, dass sich die Gesamtverluste der russischen Aggressoren während des Krieges auf etwa 320 Tausend Tote belaufen. In dieser Woche haben die Streitkräfte der Ukraine dreimal mehr als tausend Russen an einem Tag ausgeschaltet.