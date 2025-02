Das Verteidigungsministerium wird in diesem Jahr über 44 Milliarden für FPV-Drohnen ausgeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das ukrainische Verteidigungsministerium plant, im Jahr 2025 FPV-Drohnen im Wert von mehr als 44 Milliarden Hrywnja zu kaufen, berichtet der Pressedienst des Verteidigungsministeriums: „Die Sicherung der technologischen Überlegenheit gegenüber dem Feind ist eine der Hauptaufgaben für 2025. Während im letzten Jahr die meisten finanziellen Mittel für den Kauf von Drohnen mit großer Reichweite bereitgestellt wurden, sind in diesem Jahr mehr als 44 Milliarden Hrywnja für den Kauf von FPV, einschließlich Glasfasermodellen, vorgesehen“, sagte Hlib Kanevsky, Direktor der Abteilung für Beschaffungspolitik des Verteidigungsministeriums. Bei dem Treffen mit Vertretern der Technologischen Kräfte der Ukraine wurde auch über die Vereinfachung bürokratischer Verfahren und die Ausweitung der Drohnenproduktion gesprochen. Eines der Hauptthemen war die Verkürzung der Zeit, die für die Lieferung von Drohnen vom Hersteller an die Militäreinheiten benötigt wird. Außerdem wurde über die Erweiterung der Lieferantenpalette gesprochen, um die Integration neuer Technologien in das Militär zu beschleunigen. Das Verteidigungsministerium betont, dass ein regelmäßiger Dialog mit den Herstellern der Schlüssel für die Entwicklung heimischer Technologien und die Verbesserung der Logistik ist.