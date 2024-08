Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat Einzelheiten über den Angriff auf das Öldepot in der Region Rostow bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine hat Einzelheiten über den Angriff auf das Öldepot Kavkaz in der Region Rostow bekannt gegeben, das für den russischen militärisch-industriellen Komplex arbeitete und die russische Armee unterstützte

In der Nacht des 18. August haben ukrainische Kamikaze-Drohnen im Rahmen einer Operation des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine ein Öldepot in der Region Rostow der Russischen Föderation angegriffen. Das Feuer dauert dort immer noch an.

Dies wurde Suspilne von Quellen im ukrainischen Geheimdienst berichtet.

„Die Kavkaz-Ölraffinerie in der Gegend der Siedlung Proletarsk. Proletarsk, Region Rostow der Russischen Föderation. Dieses Öldepot arbeitete für den feindlichen militärisch-industriellen Komplex und unterstützte die Aktivitäten der russischen Besatzungstruppen“, sagte die Quelle.

Der Quelle zufolge wurde der Angriff mit Kamikaze-Drohnen aus ukrainischer Produktion durchgeführt.

Laut lokalen Telegramkanälen hörten Augenzeugen mindestens drei Explosionen in der Nähe der Anlage, gefolgt von der Entzündung von Treibstofftanks. Feuerwehrleute versuchen immer noch, das Feuer zu löschen.

Die detaillierten Ergebnisse der Schäden an dem Öllager werden derzeit geklärt.

Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte berichtet, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte in der Nacht zum 18. August das russische Kavkaz-Werk in der Region Rostow angegriffen haben. Auf dem Gelände des Unternehmens wurden Öl und Ölprodukte gelagert, die für den Bedarf der russischen Armee geliefert wurden.