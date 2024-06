Es ist ein Video aufgetaucht, das eine Bewohnerin von Oleshek beim Verlassen der vorübergehend besetzten Gebiete zeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Lokale Massenmedien berichteten, dass dies das zweite Mal war, dass diese Frau versuchte, das rechte Ufer von Cherson zu passieren.

Eine Bewohnerin des vorübergehend besetzten Oleshek in der Region Cherson hat es gewagt, die zerstörte Antonowsky-Brücke zu verlassen, um in die Ukraine zurückzukehren. Dies geht aus einem Video hervor, das der Journalist Yuri Butussow auf seinem Kanal in Telegram veröffentlicht hat.

Das Ereignis fand am Dienstag, den 11. Juni, statt. Die Besatzung des unbemannten Luftfahrzeugs bemerkte eine Frau, die den Drohnenbetreibern ihren ukrainischen Pass zeigte.

„Evakuierungen werden tagsüber nicht durchgeführt, weil es zu gefährlich ist. Aber aufgrund der Situation wurde der Befehl gegeben, der Zivilistin zu helfen“, sagten die an der Operation beteiligten Militäroffiziere.

Lokale Medien berichteten, dass die Frau bereits zum zweiten Mal versucht hatte, den Fluss am rechten Ufer von Cherson zu überqueren. Sie hatte sich zu Beginn des Krieges in die Russische Föderation begeben, kehrte aber in die vorübergehend besetzten Gebiete (Temporary Occupied Territories) zurück. Letztes Jahr versuchte sie erfolglos, auf das rechte Ufer von Cherson zu gelangen. Dann wurde sie zunächst auf die besetzte Krim geschickt, dann zurück in die RF.

In diesem Jahr jedoch erreichte sie von Belgorod aus erneut Dschankoj, fuhr dann nach Skadowsk und dann nach Radensk.

„Und schon von Radensk aus kam sie zu Fuß nach Oleschky und erreichte das rechte Ufer“, fügte das Militär hinzu.

