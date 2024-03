Ein Video von der Zerstörung des Schiffes Sergei Kotov ist aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes (Main Directorate of Intelligence) des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat ein Video von der Zerstörung des russischen Patrouillenschiffs Sergei Kotov gezeigt. Das Video wurde am Dienstagmorgen, den 5. März, veröffentlicht.

Das Video zeigt, dass mindestens mehrere Magura V5 Seedrohnen an der Operation beteiligt waren. Starke Explosionen zerstörten das russische Schiff und es sank

Zuvor hatte das Main Directorate of Intelligence mitgeteilt, dass die Sergei Kotov durch den Drohnenangriff Schäden am Heck, an der Steuerbord- und Backbordseite erlitten hat. Der Schaden beträgt etwa 65 Millionen Dollar.

Die Mission zur Versenkung des Schiffes fand in Zusammenarbeit mit der Hauptdirektion für Nachrichtendienste, der Marine und dem Ministerium für digitale Transformation statt. Das genaue Schicksal der Besatzung wird noch ermittelt, aber Geheimdienstsprecher Andrij Jussow versicherte, dass es Tote und Verletzte unter den Russen gibt.