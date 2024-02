Vier Oblaste haben mit der Aussaat von Frühjahrskulturen begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Landwirte der Regionen Winnyzja, Mykolajiw, Odessa und Cherson haben mit der Aussaat von Frühjahrsgetreide und Leguminosen begonnen. Dies berichtete der Pressedienst des Ministeriums für Agrarpolitik am Donnerstag, den 29. Februar.

Die Landwirte säen Weizen, Gerste und Erbsen. Bis Ende Februar wurden bereits 22,3 Tausend Hektar ausgesät: 0,8 Tausend Hektar Weizen, 11,4 Tausend Hektar Gerste und 10,2 Hektar Erbsen.

In der Region Odessa wurden 7,8 Tausend Hektar Gerste und 7,1 Tausend Hektar Erbsen gesät; in der Region Mykolajiw – 3,5 Tausend Hektar Gerste und 2,4 Tausend Hektar Erbsen; in der Region Winnyzja – 0,8 Tausend Hektar Weizen und 0,5 Tausend Hektar Erbsen, in der Region Cherson – 0,05 Tausend Hektar Gerste und 0,15 Tausend Hektar Erbsen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine im Wirtschaftsjahr 2023/2024 20,239 Mio. Tonnen Getreide und Hülsenfrüchte exportiert hat.