Vier Schiffe der Russischen Föderation im Schwarzen Meer in Bereitschaft - Marine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier feindliche Schiffe sind im Schwarzen Meer in Alarmbereitschaft, Raketenträger sind nicht darunter. Darüber, unter Bezugnahme auf die Daten der Marine der Streitkräfte der Ukraine, berichtet Armyinform.

Es wird auch berichtet, dass sich im Asowschen Meer ein feindliches Schiff befindet, im Mittelmeer – zwei russische Schiffe, aber es sind keine Raketenträger darunter.

„Im Laufe des Tages wurde im Interesse der Russischen Föderation die Straße von Kertsch-Jenikal durchquert: zum Asowschen Meer – 45 Schiffe, von denen acht aus der Straße des Bosporus kamen; zum Schwarzen Meer – 31 Schiffe, von denen acht weiter in Richtung der Straße des Bosporus unterwegs waren. Die Russische Föderation verstößt weiterhin gegen das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See von 1974 (SOLAS), indem sie das automatische Identifikationssystem (AIS) auf zivilen Schiffen in den Gewässern des Asowschen Meeres deaktiviert“, heißt es in der Veröffentlichung.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass die Russische Föderation im Schwarzen Meer nicht gewinnen wird.